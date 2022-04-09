Роман Бабаев: ЦСКА, «Лилль» и Языджи заинтересованы в том, чтобы Юсуф остался у нас

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал ситуацию с возможным выкупом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Игрок выступает в аренде в составе армейцев до конца нынешнего сезона.

«Когда всё стабилизируется, многие контракты будут продлены. «Лилль», ЦСКА и Языджи заинтересованы в том, чтобы Юсуф остался у нас. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая», — передаёт слова Бабаева «Чемпионат».

Отметим, что в шести матчах РПЛ Языджи забил уже восемь голов за ЦСКА.