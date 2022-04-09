Роман Бабаев: Выглядит странно, что Россия подала заявку на проведение Евро в 2028 и 2032 годах

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию, что Россия выразила заинтересованность в проведении чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах на фоне последних новостей об отстранении отечественных клубов от международных турниров.

«Не думали над тем, чтобы продать кого-то из легионеров, чтобы себя обезопасить, потому что опять же не верим, что ФИФА пойдёт на разрыв контрактов и игроки смогут уходить без каких-либо компенсацией. ФИФА уже отказалась от исключения. Истерия успокаивается. До сжигания мостов не дойдёт. Конечно, сейчас немного выглядит странно, что мы подали заявку на Евро, но что разрешено, то не запрещено», — передаёт слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, что Россия и Турция выдвинули кандидатуры для проведения чемпионата Европы либо в 2028, либо в 2032 годах. Также Италия заинтересована в проведении Евро-2032.