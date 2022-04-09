«Краснодар» минимально обыграл «Рубин» благодаря голу 19-летнего воспитанника

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Победу одержали «быки» со счётом 1:0.

Единственный гол забил 19-летний воспитанник Сергей Волков на 85-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» набрал 39 очков и временно перешёл на четвёртую позицию в чемпионате. В активе подопечных Леонида Слуцкого по-прежнему 25 очков и 12-е место в таблице.

Следующий матч «горожане» проведут 17 апреля в гостях против «Крыльев Советов», а «Рубин» поедет в Москву для встречи со «Спартаком» днём ранее.

РПЛ

24-й тур

«Рубин» (Казань) - «Краснодар» (Краснодар) 0:1

Голы: Волков 85