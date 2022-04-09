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«Ахмат» - «Зенит»: Дзюба, Круговой и Быстров выйдут в старте

Матч начнется в 19:30 мск.
09 апреля 2022 19:05
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» состоится матч между грозненским «Ахматом» и петербуржским «Зенитом». Матч начнется в 19:30 мск.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Юри Алберто.

Перед стартом очного матча «Ахмат» располагается на седьмом месте в таблице с 32 очками, в то время как «Зенит» возглавляет чемпионат с 49 баллами.

источник: «Советский спорт»
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