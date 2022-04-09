«Ахмат» - «Зенит»: Дзюба, Круговой и Быстров выйдут в старте

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» состоится матч между грозненским «Ахматом» и петербуржским «Зенитом». Матч начнется в 19:30 мск.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Юри Алберто.
Перед стартом очного матча «Ахмат» располагается на седьмом месте в таблице с 32 очками, в то время как «Зенит» возглавляет чемпионат с 49 баллами.
источник: «Советский спорт»