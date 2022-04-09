Бразильский инсайдер рассказал, при каком условии «Фламенго» выкупает Айртона у «Спартака»

Бразильский журналист Фабио Алейшо раскрыл подробности перехода Айртона в аренду в бразильский «Фламенго» из московского «Спартака».
«Если он играет 65 процентов матчей, его выкупают за 9 млн евро», — сказал Алейшо «РБ-Спорт».
Напомним, аренда Айртона рассчитана до конца 2022 года.
В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч. В общей сложности он сыграл за красно-белых 108 игр, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.
источник: «РБ-Спорт»