«Челси» разгромил «Саутгемптон» в гостевом матче, Вернер и Маунт оформили дубль

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сэнт-Мэри» состоялась встреча 32-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Челси». Победу одержали «аристократы» со счетом 6:0.
Голы в составе победителей забили Маркос Алонсо (8-я минута), Мэйсон Маунт (16, 54), Тимо Вернер (21, 49) и Кай Хаверц (31).
Таким образом, «Челси» набрал 62 очка и продолжает замыкать тройку в турнирной таблице АПЛ, на счету «святых» 36 баллов и 13-я строчка в чемпионате.
Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут 20 апреля дома против «Арсенала», а «Саутгемптон» четырьмя днями ранее встретится против этого же соперника.
АПЛ
32-й тур
«Саутгемптон» (Саутгемптон) - «Челси» (Лондон) 0:6
Голы: Алонсо 8, Маунт 16, 54, Вернер 21, 49, Хаверц 31
источник: «Советский спорт»