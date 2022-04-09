Экс-тренер «Кубани» Ташуев: Академия «Краснодара» дала свои плоды в матче с «Рубином»

Бывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев отметил роль воспитанников «Краснодара» в сегодняшней победе над «Рубином» в 24-м туре РПЛ.

«Сегодня академия «Краснодара» дала свои плоды! Учитывая, что сейчас такая ситуация, когда потеряли игроков, да и с логистикой проблемы, — игра была на три исхода. Выделил бы Черникова — он может одним из ведущих опорных хавбеков России.

Что касается забитого мяча, обыграли Самошникова и забили. И у «Рубина», и у «Краснодара» проблемы с составами: играют молодые ребята. Есть материал, который в дальнейшем может усилить «Краснодар», — сказал Ташуев «Чемпионату».

Единственный гол забил 19-летний воспитанник Сергей Волков на 85-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» набрал 39 очков и временно перешёл на четвертую позицию в чемпионате. В активе подопечных Леонида Слуцкого по-прежнему 25 очков и 12-е место в таблице.

Следующий матч «горожане» проведут 17 апреля в гостях против «Крыльев Советов», а «Рубин» поедет в Москву для встречи со «Спартаком» днем ранее.