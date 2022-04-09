Леонид Слуцкий: Мы пока не заслуживаем, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» со счетом 0:1 в матче 24-го тура РПЛ.

«До пропущенного мяча я не помню ни одного момента, который был бы у «Краснодара». У нас же и в первом тайме, и во втором возникали какие-то моменты, подходы – немного не хватало на добивании, точности. Эти мячи, которые мы пропускаем то с «Химками» в компенсированное время, то сегодня с какого-то дикого рикошета.

Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу. И чем дольше идёт игра, чем выше фаза утомления, тем какие-то болевые точки более остро всплывают», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Единственный гол забил 19-летний воспитанник «быков» Сергей Волков на 85-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» набрал 39 очков и временно перешёл на четвертую позицию в чемпионате. В активе подопечных Леонида Слуцкого по-прежнему 25 очков и 12-е место в таблице.

Следующий матч «горожане» проведут 17 апреля в гостях против «Крыльев Советов», а «Рубин» поедет в Москву для встречи со «Спартаком» днем ранее.