Ларссон оценил шансы вернуться в «Спартак» из АИКа после 30 июня

Центральный нападающий АИКа Джордан Ларссон оценил шансы вернуться в состав красно-белых после окончания арендного соглашения со шведской командой.

Джордан признался, что не уверен в своем будущем. «Есть ли другой вариант с Россией? У меня еще есть контракт. Он продлится еще один год, начиная с 30 июня. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал 24-летний нападающий в интервью SVT Sport.

В нынешнем сезоне РПЛ Ларссон провел 17 матчей за клуб, проведя на поле в общей сложности 966 минут на поле. Центральный нападающий не смог отметиться результативными действиями.

В начале апреля стало известно, что швед приостановил контракт со «Спартаком» и отправился на родину. До конца года он будет выступать за АИК на правах аренды.