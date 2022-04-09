«Зенит» обыграл «Ахмат» и сохранил отрыв от «Динамо» в турнирной таблице

В матче 24-го тура РПЛ питерский «Зенит» на выезде обыграл грозненский «Ахмат».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Юри Алберто и Александр Ерохин.
Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 52 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от московского «Динамо».
Грозненцы с 32 очками остался седьмым.
В следующем туре «Зенит» 16 апреля дома примет екатеринбургский «Урал». «Ахмат» днем ранее сыграет в гостях с «Динамо».
РПЛ
24-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)
Голы: Юри Алберто, 39; Ерохин, 90.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 62), Трошечкин, Уткин, Бериша (Карапузов, 63), Швец (Себаи, 74), Харин (Умаев, 87).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой (Алип, 63), Барриос (Адамов, 86), Клаудиньо, Малком (Сутормин, 85), Дзюба (Оздоев, 73), Юри Алберто (Ерохин, 86).
Предупреждения: Швец, 36; Уткин, 38; Бериша, 45; Богосавац, 49; Семенов, 75; Себаи, 88 - Барриос, 50; Алберто, 85.