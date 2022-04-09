Лукаку может перейти в «ПСЖ». Клуб обратился к услугам Мино Райолы

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку может перейти в «ПСЖ».
По информации Foot Mercato, руководство парижан обратилось к услугам бывшего агента бельгийца - Мино Райолы, чтобы тот помог им осуществить предполагаемый трансфер.
Напомним, в текущем сезоне Лукаку провел 36 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Действующий контракт форварда с «синими» истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 85 миллионов евро.
источник: Foot Mercato