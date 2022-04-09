Слуцкий - о своей возможной отставке: Лучше погибнуть в бою всем вместе, как «Перевал Дятлова»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно своей возможной отставки в связи с неудовлетворительными результатами.

В последних четырех играх «Рубин» неизменно уступал соперникам.

«Остается ли мотивация работать? Если я работаю, значит, мотивация остается, наверное. Мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава.

Лучше погибнуть в бою всем вместе, как «Перевал Дятлова». Я не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца, при этом понимая все сложности, которые есть», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В матче 24-го тура РПЛ «Рубин» уступил «Краснодару» (0:1).

Единственный гол забил 19-летний воспитанник «быков» Сергей Волков на 85-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» набрал 39 очков и временно перешёл на четвертую позицию в чемпионате. В активе подопечных Леонида Слуцкого по-прежнему 25 очков и 12-е место в таблице.

Следующий матч «горожане» проведут 17 апреля в гостях против «Крыльев Советов», а «Рубин» поедет в Москву для встречи со «Спартаком» днем ранее.