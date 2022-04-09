Радимов хочет, чтобы «Зенит» выиграл чемпионство в последнем туре

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов хочет, чтобы сине-бело-голубые оформили чемпионство именно в последнем туре нынешнего сезона.

«Расстояние в три очка дает интригу чемпионату России. Это хорошо, потому что зрители будут следить за чемпионской гонкой. Сейчас для «Зенита» был важный момент, чтобы наконец выиграть в Грозном впервые за семь лет. Победили в нужный момент!

Хочу, чтобы «Зенит» выиграл чемпионство в последнем туре! Для всего российского футбола это была бы очень крутая история», — сказал Радимов «Чемпионату».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Юри Алберто и Александр Ерохин.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 52 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от московского «Динамо».

Грозненцы с 32 очками остался седьмым.

В следующем туре «Зенит» 16 апреля дома примет екатеринбургский «Урал». «Ахмат» днем ранее сыграет в гостях с «Динамо».