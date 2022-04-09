Семак - о безголевой серии Дзюбы: Меня больше волнует, как он тренируется

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал «сухую» серию форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. В последний раз форвард забивал в матче 1/8 финала Кубка России с КАМАЗом (6:0).

«Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много — это вызывает вопросы у журналистов. Но меня больше волнует как он работает, как он тренируется. И он в нормальной форме. Сегодня двигался, цеплялся за мячи. Его присутствие на поле было абсолютно оправдано», — передает слова Дзюбы Sport24.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего форварда 23 проведенных матча в РПЛ, в которых он забил десять голов и отдал семь голевых передач. Действующий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года.