Колосков ответил на вопрос, осталась ли интрига в чемпионате России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне.

«Если быть реалистом, то интриги в чемпионате нет. Об этом я говорил полгода назад, да и каждый раз повторяюсь. В РПЛ нет равных «Зениту» как по составу, так и по игре и всему остальному», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, за шесть туров до конца чемпионата лидирующий «Зенит» опережает идущее вторым московское «Динамо» на три очка.

В очных встречах питерцы дома взяли верх со счетом 4:1, а в Москве соперники разошлись миром - 1:1.