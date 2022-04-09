Дмитрий Радченко: Интрига в чемпионате жива

Бывший нападающий московского «Спартака» и питерского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что «Зениту» еще рано примерять золотые медали.

«Интрига в чемпионате жива. В розыгрыше еще достаточное количество очков. На данный момент по игре «Зенит» лидер в борьбе за золото. «Динамо» и ЦСКА не показывают чемпионскую игру. Дзюба не забивает восемь туров подряд? Ничего страшного. Артем проходил через такое. Затем в решающих матчах решал судьбу чемпионата. Жду от него голов», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, за шесть туров до конца чемпионата лидирующий «Зенит» опережает идущее вторым московское «Динамо» на три очка.

В очных встречах питерцы дома взяли верх со счетом 4:1, а в Москве соперники разошлись миром - 1:1.