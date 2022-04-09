Андрей Талалаев: Мы неплохо играем даже с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча против «Зенита» (0:2) в 24-м туре РПЛ.

«Я поблагодарил ребят за то, что они делают на поле. Мы неплохо играем даже с командой, которая обладает качественными игроками.

Нам сегодня не хватало игрока для активного прессинга. Вопросы к игрокам я сформулировал так — Ерохин нам забил такой же гол, как и в предыдущей игре. К сожалению, мы научились открываться как Ерохин, но закрывать такие открывания, пока нет», — передает слова Талалаева Sport24.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Юри Алберто и Александр Ерохин.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 52 очка и продолжают лидировать в турнирной таблице, сохранив трехочковый отрыв от московского «Динамо».

Грозненцы с 32 очками остался седьмыми.