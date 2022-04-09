Леонид Слуцкий: Я помню, как все спасали «Тамбов», но нам даже не дают дозаявить футболистов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пожаловался на отсутствие у клуба возможности приобретать новых игроков.

«Я помню, как все спасали «Тамбов», который не имел ни команды ЮФЛ, ни молодёжной, ни женской, играл в чужом городе. Им дали и денег, и игроков, и возможность доиграть. При том, что они все равно закончили.

А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность дозаявить футболистов. Все говорят, что все нормально. У нас ушла по ходу сезона куча игроков, но нам говорят, что все хорошо, ничего не случилось. Ну окей, будем дальше играть», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, в 24-м туре РПЛ казанцы потерпели домашнее поражение от «Краснодара» со счетом 0:1. «Рубин» с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.