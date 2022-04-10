Ерохин отреагировал на то, что фанаты «Зенита» называют его королем

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин считает, что фанаты команды называют его королем в шутку.

«Думаю, это шутка, конечно. Все мы выходим на поле и стараемся сделать так, чтобы футбольный клуб «Зенит» был как можно выше и всегда занимал первые места. Болельщикам огромное спасибо за поддержку, в очередной раз их было очень много на таком дальнем выезде», - приводит слова Ерохина клубная пресс-служба.

Напомним, в матче 24-го тура РПЛ питерцы на выезде обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 и сохранили единоличное лидерство в турнирной таблице. Второй мяч на последних минутах встречи забил Ерохин.