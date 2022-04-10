В донецком «Шахтере» подтвердили грядущее возвращение Ракицкого

Директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что украинский защитник Ярослав Ракицкий вернется в команду.

«Некоторые футболисты сказали, что не вернутся. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для «Шахтера». Кто-то меньше, кто-то больше, но это их решения. Возможно, я не согласен с ними, но я их решения уважаю. Также ждем нашего бывшего игрока и легенду «Шахтера» – Ракицкого, чтобы он с нами играл», – приводит слова хорвата «Футбол News».

Напомним, текущий сезон Ракицкий начинал в питерском «Зените», однако в зимнюю паузу принял решение покинуть команду. Украинец провел 23 матча во всех клубных турнирах нынешнего сезона, в которых забил два мяча.

Добавим, что в «Зенит» в свое время игрок переходил именно из «Шахтера», пожертвовав карьерой в сборной Украины.