Криштиану Роналду извинился перед фанатом, которому он разбил телефон

Криштиану Роналду извинился перед болельщиком, которому он случайно разбил телефон после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона».

«В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Тем не менее, мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодёжи, которая любит эту прекрасную игру.

Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на «Олд Траффорд», - написал португалец в своих соцсетях.

Напомним, после матча один из поклонников при входе в подтрибунное помещение протянул футболисту свой телефон, чтобы сфотографироваться с ним, однако Роналду отмахнулся от него рукой, в результате чего аппарат упал на землю и разбился.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Эвертона».