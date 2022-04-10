Геннадий Орлов: Дзюба нужен «Зениту» – от него нельзя так просто отказываться

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 24-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0).

Отметим, что в составе сине-бело-голубых голы забили нападающий Юри Алберто и полузащитник Александр Ерохин. Эта победа стала для петербургской команды первой за последние семь лет в Грозном.

– Да, не забил. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников – те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию. Конечно, Дзюба нужен «Зениту». От него нельзя так просто отказываться. Семак это понимает, – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 33 матчах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. При этом 33-летний футболист в 2022 году отличился лишь двумя забитыми мячами и одним ассистом в девяти встречах во всех турнирах.

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года.