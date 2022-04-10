ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Геннадий Орлов: Дзюба нужен «Зениту» – от него нельзя так просто отказываться

Ближайшим летом российский футболист может покинуть стан действующих чемпионов РПЛ на правах свободного агента.
10 апреля 2022 10:55
автор: Владислав Корегин

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 24-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0).

Отметим, что в составе сине-бело-голубых голы забили нападающий Юри Алберто и полузащитник Александр Ерохин. Эта победа стала для петербургской команды первой за последние семь лет в Грозном.

– Да, не забил. Но он все равно принес пользу, держал в напряжении центральных защитников – те ему уделяют много внимания. Если бы его партнеры были поискуснее, то лучше бы использовали эту ситуацию. Конечно, Дзюба нужен «Зениту». От него нельзя так просто отказываться. Семак это понимает, – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 33 матчах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. При этом 33-летний футболист в 2022 году отличился лишь двумя забитыми мячами и одним ассистом в девяти встречах во всех турнирах.

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Геннадий Орлов: Дзюба нужен «Зениту» – от него нельзя так просто отказываться
Ближайшим летом российский футболист может покинуть стан действующих чемпионов РПЛ на правах свободного агента.
10.04.2022 10:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Криштиану Роналду извинился перед фанатом, которому он разбил телефон
Футболист пригласил болельщика на домашний матч манкунианцев
10.04.2022 00:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
В донецком «Шахтере» подтвердили грядущее возвращение Ракицкого
Украинец покинул питерский «Зенит»
10.04.2022 00:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ерохин отреагировал на то, что фанаты «Зенита» называют его королем
Футболист забил победный мяч своей команды в 24-м туре
10.04.2022 00:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» уверенно переиграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры
«Реал» уверенно переиграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры
Встреча завершилась со счетом 2:0.
09.04.2022 23:54
Футбол
автор: Александр Бойченко
Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1
Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1
Игра завершилась крупной победой парижан со счетом 6:1.
09.04.2022 23:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А
«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А
Туринцы уверенно удерживают четвертое место
09.04.2022 23:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Леонид Слуцкий: Я помню, как все спасали «Тамбов», но нам даже не дают дозаявить футболистов
Леонид Слуцкий: Я помню, как все спасали «Тамбов», но нам даже не дают дозаявить футболистов
В 24-м туре РПЛ «Рубин» потерпел очередное поражение
09.04.2022 23:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Андрей Талалаев: Мы неплохо играем даже с «Зенитом»
«Ахмат» уступил команде из Санкт-Петербурга со счетом 0:2.
09.04.2022 23:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Радченко: Интрига в чемпионате жива
Оба лидера турнирной таблицы одержали победы в минувшем туре
09.04.2022 22:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Драма в Джексонвилле. Как Петр Ян не смог взять «неминуемый» реванш у Стерлинга
В со-главном поединке UFC 273 россиянин Петр Ян неожиданно для многих уступил американцу Алджамейну Стерлингу бой за звание чемпиона в легчайшем весе.
Панарин — Капризов — 88:88! Как Русский Хлебушек вывел американских «рейнджеров» в Кубок Стэнли (видео)
Три очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Оттаву» (5:1) и оформить путевку в плей-офф, а самому россиянину возглавить список наших лучших бомбардиров сезона совместно с Кириллом Капризовым.
Малкин — агент 700, у Овечкина — гол №774. Русские устроили шоу в матче «Питтсбург» — «Вашингтон» (видео)
Шайбы Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» в выездном матче чемпионата НХЛ победить «Питтсбург» (6:3), в составе которого Евгений Малкин отметился юбилейным голевым пасом.
«Языджи хочет остаться в России, следим за курсом рубля». Бабаев — о ситуации в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения команды от «Химок» в 24-м туре РПЛ (2:4) ответил на вопросы журналистов.
«Трактор» совсем заглох. Как «Магнитка» устроила погром в Челябинске
В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактор» всухую проиграл «Металлургу» (0:6) и уступает в серии 1-3.
Избиение самурая! Как Головкин нокаутировал Мурату и забрал третий пояс
В главном поединке боксерского вечера в Саитаме Геннадий Головкин из Казахстана досрочно победил японца Риото Мурату и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям.
Гол «по блату» — и еще три в ворота Акинфеева! Как «Химки» впервые в истории победили ЦСКА
Один из аутсайдеров чемпионата в Подмосковье нанес сенсационное поражение армейцам (4:2), выбив их из золотой гонки.
Головкин сделает уверенный шаг навстречу Альваресу. Расклад и лучшие ставки на бой в Саитаме
9 апреля в японской Саитаме пройдет объединительный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и хозяином ринга Риото Муратой.
«Все сложится, как обычно у Питера в Грозном — будет ничья 1:1». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 24-го тура РПЛ (9 апреля, 19:30).
У нашего Петра нет иного выхода — надо побеждать досрочно! Расклады на бой Ян — Стерлинг и UFC 273
В ночь на 10 апреля в Джексонвилле состоится долгожданный турнир UFC 273, в рамках которого россиянин Петр Ян проведет реванш против американца Алджамейна Стерлинга. «Плеймейкер» разбирает шансы участников этого и другого боев предстоящего вечера ММА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика