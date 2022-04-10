«Урал» – «Крылья Советов». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура чемпионата России.
Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 10 апреля, в Екатеринбурге. Начало – в 12:00 мск. Главным арбитром игры назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Мамин, Колесниченко, Герасимов, Магомадов, Августиняк, Шатов, Егорычев, Гаджимурадов, Бикфалви.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Костанца, Коваленко, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Глушенков.
Добавим, что в данный момент уральская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Что касается самарцев, то подопечные Игоря Осинькина располагаются на восьмой строчке (32 очка).
Матч первого круга между «Уралом» и «Крыльями Советов» завершился вничью – 1:1.