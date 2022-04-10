Полиция Мерсисайда проводит расследование в связи с тем, что Роналду разбил телефон болельщику

Полиция Мерсисайда заявила о проведении расследования инцидента, произошедшего после матча 32-го тура АПЛ «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Напомним, что после матча один из поклонников при входе в подтрибунное помещение протянул форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду свой телефон, чтобы сфотографироваться с ним, однако португалец отмахнулся от него рукой, в результате чего аппарат упал на землю и разбился.

– В настоящее время полиция проводит расследование, офицеры проводят работу с футбольным клубом «Эвертон» для того, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Также мы проводим опросы свидетелей с целью установки факта правонарушения, – приводит текст заявления полиции The Liverpool Echo.

Добавим, что после инцидента Роналду принес свои извинения перед фанатом.