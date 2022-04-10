«Будет борьба, битва». Кечинов – о матче между «Арсеналом» и «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы столичной команды на победу в матче 24-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 10 апреля, в Туле. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

– Очки как воздух необходимы обеим командам. Будет борьба, битва. Никогда бы не сказал, что будет битва с «Арсеналом» за очки, но, к сожалению, в этом сезоне «Спартак» находится не на том месте, на которое мы надеялись и предполагали, – цитирует Кечинова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Арсенала», то тульский клуб идет 15-м (21 очко).

Матч первого круга между командами завершился вничью – 1:1.