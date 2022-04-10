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Арбитр Марциняк из Польши рассудит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Челси»

Очная встреча английской и испанской команд состоится 12 апреля.
10 апреля 2022 12:52
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей обслужит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи станет поляк Шимон Марциняк. Помощниками 41-летнего специалиста станут его соотечественники – Павел Соколински и Томаш Листкевич. Резервный рефери – серб Срджан Йованович. Отвечать за работу VAR будут Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Напомним, что игра «Челси» – «Реал» состоится 12 апреля в Мадриде. Начало – в 22:00 мск. Первый матч между командами завершился победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 3:1.

источник: UEFA (УЕФА)
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