Нобоа и Мелкадзе выйдут в стартовом составе «Сочи» на выездной матч с «Уфой»

«Уфа» и «Сочи» объявили свои стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России.
Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 10 апреля, в столице Башкортостана. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры назначен Алексей Амелин (Тула).
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Ортис.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Кассьерра.
Добавим, что в данный момент уфимская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Что касается «Сочи», то подопечные Владимира Федотова располагаются на пятой строчке (39 очков).
Матч первого круга завершился победой сочинцев со счетом 3:1.
источник: «Советский спорт»