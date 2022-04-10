Широков заявил, что не ждет поражения «Спартака» от «Арсенала» в домашнем матче РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Арсеналом».

Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 10 апреля, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

– Поражения «Спартака» я не жду. Никакой отрицательной тенденции нет. Думаю, они вполне способны победить сегодня! Просто «Арсенал» в последнее время достаточно удачно играет в Москве против «Спартака». Не думаю, что отсутствие Джикии в составе из-за контузии колена скажется на обороне, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Арсенала», то тульский клуб идет 15-м (21 очко).

Матч первого круга между командами завершился вничью – 1:1.