Гол Зиньковского принес «Крыльям Советов» гостевую победу над «Уралом»

Матч 24-го тура чемпионата России «Урал» – «Крылья Советов» завершился минимальной победой самарской команды со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал фланговый полузащитник гостей Антон Зиньковский (53-я минута).

Добавим, что на 84-й минуте главный арбитр Кирилл Левников удалил с поля защитника хозяев Алексея Герасимова за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 35 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» идет 14-м (21 очко).

17 апреля самарская команда сыграет дома против «Краснодара», а екатеринбуржцы днем ранее на выезде встретятся с «Зенитом».

РПЛ

24-й тур

«Урал» – «Крылья Советов» – 0:1 (0:0)

Гол: Зиньковский, 53.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Мамин, Колесниченко (Мишкич, 59), Герасимов, Магомадов, Августиняк (Подберезкин, 86), Шатов (Евсеев, 85), Егорычев (Юшин, 85), Гаджимурадов (Железнов, 77), Бикфалви.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Костанца, Коваленко (Якуба, 73), Ежов (Липовой, 86), Зиньковский (Пиняев, 73), Сарвели (Витюгов, 81), Глушенков (Цыпченко, 73).

Предупреждения: Герасимов (3), Бейл (24), Магомадов (28), Шатов (39), Августиняк (57), Мишкич (65), Сарвели (77).

Удаление: Герасимов (84).