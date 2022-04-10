Спортдиректор «Крыльев Советов» Корниленко остался доволен победой над «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 24 тура чемпионата России.

«Хорошая игра. Думаю, болельщикам все понравилось. Мы реализовали только один момент, а создали намного больше. Игра получилась достаточно открытой, поздравляю наших болельщиков с победой», - приводит слова Корниленко «СЭ».

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал фланговый полузащитник гостей Антон Зиньковский (53-я минута).

Добавим, что на 84-й минуте главный арбитр Кирилл Левников удалил с поля защитника хозяев Алексея Герасимова за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 35 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» идет 14-м (21 очко).

17 апреля самарская команда сыграет дома против «Краснодара», а екатеринбуржцы днем ранее на выезде встретятся с «Зенитом».