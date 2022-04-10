Стали известно, по какой причине полузащитник «Динамо» Моро пропустил матч с «Нижним Новгородом»

Опорный полузащитник «Динамо» Никола Моро не принял участие во вчерашнем матче 24-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (1:0).

Согласно данным Sport24.ru, 24-летний хорват пропустил прошедшую встречу в связи с повреждением задней поверхности бедра. Отмечается, что данную травму хавбек получил в начале недели.

Как информирует источник, футболист восстановится к игре с «Ахматом» в рамках РПЛ, которая состоится 15 апреля.

Напомним, что в нынешнем сезоне Моро отыграл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативных паса.