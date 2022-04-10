Михаил Кержаков: Единственный конкурент «Зенита» – это мы сами для себя

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил перспективы своего клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на три очка.

– Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент «Зенита» – это мы сами для себя. Нам нужно серьезнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца, – цитирует Кержакова клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что «Зениту» осталось провести шесть матчей в рамках РПЛ. Его соперниками станут «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Химки», «Спартак» и «Нижний Новгород».