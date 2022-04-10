«Милан» поборется с «Ювентусом» за подписание Лингарда

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может стать игроком одного из клубов чемпионата Италии.

Согласно информации The Mirror, в услугах 29-летнего англичанина заинтересованы «Милан» и «Ювентус». Отмечается, что на футболиста также претендуют «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Напомним, что Лингард является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В составе взрослой команды он отыграл 229 матчей, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

За сборную Англии полузащитник провел 32 встречи (6 голов).