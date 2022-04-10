«Лацио» обыграл «Дженоа» в выездном матче благодаря хет-трику Иммобиле

Футболисты «Лацио» одержали гостевую победу над «Дженоа» (4:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал форвард римской команды Чиро Иммобиле, отличившийся хет-триком на 46-й, 63-й и 76-й минутах. Еще один забитый мяч на счету Адама Марушича (31). Соперники отличились голом после того, как футболист «орлов» Патрик отправил мяч в свои ворота на 68-й минуте.

Таким образом, «Лацио» набрал 55 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» идет 19-м (22 очка).

16 апреля римляне сыграют дома против «Торино», а генуэзский клуб днем ранее отправится в гости к «Милану».

Чемпионат Италии

32-й тур

«Дженоа» – «Лацио» – 1:4 (0:2)

Голы: Патрик (в свои ворота), 68 – Марушич, 31. Иммобиле, 45+1, 63, 76.