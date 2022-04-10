«Спартак» – «Арсенал»: Джикия начнет матч против тульской команды с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 24-го тура чемпионата России.
Отметим, что встреча команд состоится сегодня, 10 апреля, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Радакович, Степанов, Гулиев, К.Кангва, Ткачев, Костадинов, Деспотович, Кайнов.
Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Арсенала», то команда Миодрага Божовича идет 15-м (21 очко).
Матч первого круга между клубами завершился вничью – 1:1.
источник: «Советский спорт»