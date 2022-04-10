«Спартак» – «Арсенал»: Джикия начнет матч против тульской команды с первых минут

Первый Большой шлем для монегаска! Как Леклер стал триумфатором Гран-при Австралии

Победителем третьего этапа чемпионата «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который упрочил лидерство в общем зачете. А вот действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булла» даже не доехал до финиша.