«Сочи» в гостях победил «Уфу» и вернулся на четвертое место в РПЛ

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч 24-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Сочи». Игра прошла в столице Башкортостана и завершилась победой сочинцев со счетом 2:1.

В составе победившей команды голы забили нападающий Матео Кассьерра (11-я минута) и полузащитник Артур Юсупов (51). Соперник ответил забитым мячом форварда Гамида Агаларова, удачно реализовавшего 11-метровый удар на 81-й минуте.

Благодаря сегодняшнему результату «Сочи» набрал 42 очка и вернулся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар». Что касается «Уфы», то подопечные Алексея Стукалова расположились на предпоследней, 15-й строчке (21 очко).

17 апреля сочинцы сыграют дома против «Локомотива», а уфимская команда днем ранее на своем поле примет ЦСКА.

РПЛ

24-й тур

«Уфа» – «Сочи» – 1:2 (0:1)

Голы: Агаларов, 81 (с пенальти) – Кассьерра, 11. Юсупов, 51.

«Уфа»: Беленов, Никитин (Касинтура, 58), Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов (Камилов, 58), Кротов (Емельянов, 58), Кабутов (Голубев, 76), Агаларов, Фищенко, Ортис (Саплинов, 78).

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 73), Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 47), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе (Бурмистров, 46), Кассьерра.

Предупреждения: Дркушич (40), Касинтура (72).