Промес и Бакаев не сыграют с тульским «Арсеналом» из-за дискомфорта

Глава пресс-службы московского «Спартака» назвал причину, по которой Квинси Промес и Зелимхан Бакаев не сыграют в домашней встрече 24-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

«Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после матча с «Локомотивом», - цитирует Зеленова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Арсенала», то команда Миодрага Божовича идет 15-м (21 очко).

Матч первого круга между клубами завершился вничью – 1:1.