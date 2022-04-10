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Промес и Бакаев не сыграют с тульским «Арсеналом» из-за дискомфорта

Проблемы со здоровьем у футболистов «Спартака» возникли после матча с «Локомотивом».
10 апреля 2022 16:12
автор: Максим Скороходов

Глава пресс-службы московского «Спартака» назвал причину, по которой Квинси Промес и Зелимхан Бакаев не сыграют в домашней встрече 24-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

«Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после матча с «Локомотивом», - цитирует Зеленова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Арсенала», то команда Миодрага Божовича идет 15-м (21 очко).

Матч первого круга между клубами завершился вничью – 1:1.

источник: Чемпионат.com
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