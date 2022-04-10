Зиньковский прокомментировал победу над «Уралом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский стал автором победного мяча в матче 24-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

«Самое главное, что победили. Радость была и от гола, и от победы. Мы набрали очень важные очки, они нам были очень нужны», - приводит слова футболиста пресс-служба самарского клуба.

Добавим, что на 84-й минуте главный арбитр Кирилл Левников удалил с поля защитника хозяев Алексея Герасимова за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 35 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» идет 14-м (21 очко).

17 апреля самарская команда сыграет дома против «Краснодара», а екатеринбуржцы днем ранее на выезде встретятся с «Зенитом».