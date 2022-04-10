«Торпедо» победило «Нефтехимик» в 32-м туре ФНЛ

«Торпедо» в гостевом матче 32-го тура футбольной национальной лиги победило «Нефтехимик» со счетом 1:0.
За команду Александра Бородюка на 19-й минуте забил белорусский нападающий Денис Лаптев.
Таким образом, «автозаводцы» набрали 58 очков и закрепились на втором месте, клуб из Нижнекамска идет седьмым, оставшись с 49 очками.
16 апреля «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Торпедо» примет «Ротор».
ФНЛ
32-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Москва) - 0:1 (0:1)
Гол: Лаптев, 19
источник: «Советский спорт»