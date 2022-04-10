Голевая передача Головина помогла «Монако» победить «Труа»

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле оказался сильнее «Труа». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.
В составе победителей отличились Кайо Энрике (19-я минута) и Кевин Фолланд (57-я), которому результативную передачу отдал россиянин Александр Головин.
Гости ответили забитым голом в исполнении Ике Угбо (39-я).
Таким образом, «Монако» с 50 очками остался на шестой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Труа» располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 32 очка.
источник: «Советский спорт»