«Фиорентина» обыграла «Наполи» в чемпионате Италии, Кокорин вышел на поле впервые с января

«Фиорентина» в гостевом матче 32-го тура серии А победила «Наполи» со счетом 3:2.

У команды Винченцо Итальяно забивали Николас Гонсалес (29-я минута), Жонатан Иконе (66) и Артур Кабрал (72). Из подопечных Лучано Спаллетти авторами голов стали Дрис Мертенс (58) и Виктор Осимхен (84).

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 84-й минуте и не успел отличится результативными действиями. Последний раз он играл за свой клуб 10 января.

Таким образом, «фиалки» набрали 53 очка и поднялись на седьмое место, неаполитанцы остались третьими, имея 66 очков.

16 апреля «Фиорентина» примет на своем поле «Венецию», а «Наполи» через два дня сыграет дома с «Ромой».

Серия А

32-й тур

«Наполи» (Неаполь) - «Фиорентина» (Флоренция) - 2:3 (0:1)

Голы: Мертенс, 58; Осимхен, 84 - Гонсалес, 29; Иконе, 66; Кабрал, 72

«Наполи»: Оспина, Дзаноли, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Зелиньски, Фабиан Руис (Мертенс, 56), Инсинье (Элмаз, 80), Политано (Лосано, 46), Осимхен.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио (Мартинес, 86), Миленкович, Бираги, Данкан (Мале, 65), Амрабат, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 65), Артур (Кокорин, 86), Гонсалес (Кальехон, 85).

Предупреждения: Миленкович, 11, Артур, 73, Иконе, 88.