Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить «Арсенал»

В матче 24-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле оказался сильнее тульского «Арсенала». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.
В составе победителей дубль оформил Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты). Также один гол на свой счет записал Роман Зобнин (53-я).
Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Кингс Кангва.
Таким образом, «Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 21 очко.
В следующем туре «Спартак» примет дома казанский «Рубин» (16 апреля), а «Арсенал» сыграет на своем стадионе с «Ростовом» (17 апреля).
источник: «Советский спорт»