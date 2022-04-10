Комличенко и Кухта выйдут в стартовом составе матча «Ростова» с «Локомотивом»

«Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы на очный матч 24-го тура российской премьер-лиги.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Тикнизян, Петров, Бека Бека, Кухта, Изидор.
Добавим, что команда Валерия Карпина занимает 11-е место в турнирной таблице (25 очков), а «железнодорожники» идут шестыми (37).
источник: ФК «Ростов»
источник: ФК «Локомотив»
источник: ФК «Локомотив»