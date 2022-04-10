«Урал» не обращался к Тарханову с предложением возглавить команду

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал появившуюся информацию про то, что он может сменить Игоря Шалимова на посту главного тренера «Урала».

«Пока ничего не могу сказать. Ко мне не обращались с предложением из «Урала». Смогу что-то сказать, когда будет какое-то обращение. Я всегда спасал команды. Наверное, мне это было бы интересно! Посмотрим», - приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Сегодня екатеринбургская команда проиграла дома «Крыльям Советов» (0:1) из-за чего осталась на 14-м месте российской премьер-лиге, обходя две последние команды лишь по дополнительным показателям.

Тарханов уже дважды назначался главным тренером «Урала» (2013-2015; 2016-2018).