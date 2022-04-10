У тренера «Арсенала» Божовича нет претензий к судьям по поводу отмененного гола в ворота «Спартака»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался о работе судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым в гостевом матче против «Спартака» (0:3).

«Если судья принял решение отменить гол, значит, так и было. Безбородов — один из лучших и опытных судей России. Если он принял такое решение — вопросов нет.

Вопрос только к тому, что VAR сегодня будто хотел придумать какой-то пенальти. А что касается в целом судейства, то судья сегодня хорошо отработал», - приводит слова Божовича Sport24.ru.

Добавим, что мяч «Арсенала» отменили из-за того, что защитник команды Урош Радакович подтолкнул игрока обороны «Спартака» Георгия Джикию.