Николсон - о матче с «Арсеналом»: Не могу сказать, что это была легкая победа

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Нам не хватало последнего паса в первом тайме. У нас были сложности с этим. Не могу сказать, что это была легкая победа. Нельзя так говорить. В чемпионате нет таких матчей», - приводит слова Николсона «Матч ТВ».

В составе победителей дубль оформил Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты). Также один гол на свой счет записал Роман Зобнин (53-я).

Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Кингс Кангва.

Таким образом, «Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Спартак» примет дома казанский «Рубин» (16 апреля), а «Арсенал» сыграет на своем стадионе с «Ростовом» (17 апреля).