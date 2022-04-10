Чернов надеется, что игра с тульским «Арсеналом» станет отправной для «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов дал комментарий после победы своей команды в домашнем матче с тульским «Арсеналом» (3:0) в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

«Конечно, это важная победа. Давно не побеждали. На каждой тренировке было видно, что ребята хотят перенести все, что у нас есть на поле. Где-то это не получалось, мяч не шел в ворота. Но наконец-то переломили. Надеюсь это отправная игра», - приводит слова Чернова «Матч ТВ».

«Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Спартак» примет дома казанский «Рубин» (16 апреля), а «Арсенал» сыграет на своем стадионе с «Ростовом» (17 апреля).