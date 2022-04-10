«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в центральном матче 32-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» в домашнем матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2.

У «горожан» забивали Кевин Ден Брейне (5-я минута) и Габриэл Жезус (37). В составе «мерсисайдцев» отличились Диогу Жота (17) и Садио Мане (46).

Таким образом, лидер АПЛ «Манчестер Сити» сохранил преимущество в одно очко над своим главным конкурентом из Ливерпуля.

19 апреля «мерсисайдцы» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «горожане» на следующий день сыграют дома с «Брайтоном».

АПЛ

32-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 2:2 (2:1)

Голы: Де Брейне, 5; Жезус, 37 - Жота, 13; Мане, 46

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус (Грилиш, 83).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 78), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Фирмино, 84), Диогу Жота (Диас, 70).

Предупреждения: Робертсон, 28, Бернарду Силва, 40, Тиаго Алькантара, 61, Фабиньо, 83, ван Дейк, 89.