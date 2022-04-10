Булатов считает, что Игнатов способен вытеснить из состава Промеса

Бывший «Спартака» игрок «Спартака» Виктор Булатов оценил игру оценил победу красно-белых в матче 24-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (3:0).

«Сможет ли Игнатов посадить на лавку нынешнего Промеса? Сможет. Нынешний Промес вспыхивает эпизодами, у него нет целостной стабильной игры. За Игнатова говорит молодость, он индивидуально сильный футболист плюс спартаковец - все карты ему в руки», - приводит слова Ишгатова «Метарейтинг».

В составе победителей дубль оформил Шамар Николсон (57-я и 75-я минуты). Также один гол на свой счет записал Роман Зобнин (53-я).

Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Кингс Кангва.

Таким образом, «Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 21 очко.

В следующем туре «Спартак» примет дома казанский «Рубин» (16 апреля), а «Арсенал» сыграет на своем стадионе с «Ростовом» (17 апреля).