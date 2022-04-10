Баженов предлагает бить игроков «Спартака» палками

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов предложил свой способ мотивировать красно-белых.

«Если не увидим желания играть, то тогда не знаю — наверное, надо палками их всех бить. Я прошу прощения за это выражение, ну, а как еще? Я не знаю. Может, что-то технически и тактически не получаться, но, если снова не будет большого желания бороться, это сложно понять», - приводит слова Баженова «РИА Новости».

Добавим, что сегодня красно-белые одержали первую победу за месяц, разгромив тульский «Арсенал» (3:0).

«Спартак» с 30 очками поднялся на девятую позицию турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре он примет дома казанский «Рубин».